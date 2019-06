Senadores veem Moro evasivo, mas colocam CPI na geladeira

Foi o suficiente Sergio Moro sobreviveu às nove horas de oitiva no Senado, mas parlamentares saíram da sessão com com a impressão de que ele foi evasivo. Ainda assim, no fim do dia, a impressão na Casa era a de que, por ter ido se explicar e não ter cometido falha grave, ele colocou na geladeira articulação para abertura de uma CPI.

Vencer pelo cansaço Durante a audiência, Moro questionou a autenticidade das mensagens 50 vezes, falou em hackeamento 53, defendeu a normalidade das supostas conversas em 37 momentos e sua imparcialidade em 20 ocasiões.

Campeão O termo “sensacionalismo” foi outro muito cunhado pelo ministro (45 vezes), sempre em referência às notícias publicadas pelo The Intercept Brasil. Chegou a usar a palavra cinco vezes em uma resposta curta.

Pelo sim, pelo não Não foram só os integrantes da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba que apagaram os registros de suas conversas no Telegram após o estouro do polêmico caso de mensagens trocadas entre eles e o ex-juiz Sergio Moro. Quadros da PGR em Brasília e no Rio também fizeram uma limpa nos arquivos.

Leia mais notas do Painel aqui.