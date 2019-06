Onyx selou acordo no dia em que perdeu função de articulador político

Até o limite Onyx sentou para arrematar o trato sobre a Previdência com as principais siglas da Câmara no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro publicou medida provisória retirando a articulação política de suas atribuições. Fez questão de dizer aos líderes de partidos que, até a reforma, é ele quem vai tocar os acertos com o Congresso.

Lá como cá Parlamentares também esperam que, na próxima semana, saiam as primeiras nomeações de indicados de políticos para estatais de projeção regional.

Vai tarde Integrantes do PSL comemoraram saída de Lorenzoni da articulação política das mãos de Onyx. “Como não tínhamos articulador nenhum, o que vier é positivo”, brincou o líder da sigla no Senado, Major Olímpio (PSL-SP).

