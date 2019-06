PT quer madrugar na fila da CCJ para monopolizar início da oitiva de Moro

Primeiro eu O PT pretende madrugar na fila da Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta (19) para a oitiva de Sergio Moro (Justiça). Vai tentar repetir a estratégia adotada com Paulo Guedes (Economia), na Câmara, de monopolizar as intervenções no início da sessão.

Corredor polonês A expectativa de aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é a de que ele leve a proposta de instalação de uma CPI das fake news à deliberação do colégio de líderes na próxima semana, após a votação do projeto que pune o abuso de autoridade, prevista para a próxima quarta (26).

Prata da casa A despeito da lista tríplice formada por procuradores para a sucessão de Raquel Dodge na PGR, um nome ganhou atenção no mundo político. Integrante do Conselho Nacional do Ministério Público e ex-procurador-geral da Justiça Militar, Marcelo Weitzel tem sido citado em Brasília como o favorito da família de Bolsonaro.

