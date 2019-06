Defesa que Maia fez de Levy divide o DEM

Só dê tiro certo A declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que chamou de “covardia sem precedentes” a demissão de Joaquim Levy do BNDES dividiu o DEM. Integrantes da sigla acham que ele não precisava ter se exposto para defender um quadro que não era querido por ninguém.

Agora vai? Publicitários acreditam que a saída do general Santos Cruz da Secretaria de Governo abrirá as torneiras do governo Bolsonaro à mídia tradicional. O agora ex-ministro travou muitas batalhas para conter gastos com comunicação, desagradando inclusive a equipe econômica, que queria bombar propagandas pela reforma da Previdência.

