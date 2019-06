Deputado sugere que Bivar se afaste da presidência do PSL

Meu jeito Conduzido à presidência do PSL de São Paulo sob protesto de uma ala da sigla, Eduardo Bolsonaro disse a aliados que deixaria a legenda caso fosse obrigado a fazer uma composição com seus adversários internos. O dirigente nacional da legenda, Luciano Bivar (PSL-PE), que trabalhava por um acordo, achou melhor não melindrá-lo.

Diga ao povo que fico O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) sugeriu que Bivar, alvo de suspeitas do uso de laranjas na campanha de 2018, se afastasse da presidência do PSL. O pernambucano ouviu o conselho, mas declinou. A cúpula do partido diz que ele ainda tem apoio da maioria da bancada.

