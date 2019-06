Após reportagens, Conselho do Ministério Público abre reclamação disciplinar contra Dallagnol

O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, abriu reclamação disciplinar contra Deltan Dallagnol para apurar o conteúdo de diálogos revelados pelo The Intercept Brasil entre o procurador e o ex-juiz Sergio Moro.

Na decisão, Rochadel diz que, sem antecipar juízo, as mensagens asseveram “eventual desvio de conduta de membros do Ministério Público, o que, em tese, pode caracterizar falta funcional”.

A decisão do corregedor é uma resposta a pedido formulado por quatro conselheiros do órgão: Luiz Fernando Bandeira de Mello, Gustavo Rocha, Erick Venâncio Lima do Nascimento e Leonardo Acciolly.

O corregedor afirma que, dada a ampla repercussão do material publicado pelo The Intercept, a imagem do Ministério Público precisa “ser resguardada” para que a sociedade tenha “tenha convicção de que seus membros se pautam pela plena legalidade, mantendo a imparcialidade e relações impessoais com os demais poderes constituídos”.

O site mencionado por Rochadel iniciou neste domingo (9) uma série de reportagens sobre mensagens trocadas entre integrantes da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba e também entre Dallagnol e Sergio Moro. Os textos indicam que houve troca de informações entre os investigadores e o outrora magistrado.

