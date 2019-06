Cética sobre reeleição de Macri, área técnica do governo tenta acelerar acordo com União Europeia

Pisa fundo Enquanto Bolsonaro pede votos para Mauricio Macri, a área técnica do governo parece cética quanto à reeleição do argentino. Nos bastidores, o Brasil apressa países vizinhos e a União Europeia a tentar colocar de pé uma rodada extraordinária de negociação, entre 24 e 28 deste mês, com o objetivo de finalizar o acordo entre os dois blocos.

Pisa fundo 2 As datas ainda não foram confirmadas pelos europeus. A avaliação em Brasília é a de que a janela favorável à abertura comercial será fechada se a oposição voltar ao poder na Argentina.

