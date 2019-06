A investidores, membros do PSL dizem que vão tocar pauta de costumes após reforma da Previdência

Tremei Investidores chamaram integrantes do PSL para um jantar, na quinta (6), e perguntaram sobre a relação do partido com o governo. Respostas: 1) a sigla sempre votará de acordo com as próprias convicções, mesmo que isso vá contra interesses do Planalto, e 2) pretende tocar pautas de costumes após a votação da reforma da Previdência.

Plano B Diante da possibilidade de o Congresso derrubar os decretos de Jair Bolsonaro que flexibilizam a posse e o porte de armas, a Frente Parlamentar da Agropecuária prepara estratégia para conseguir apoio à tramitação em regime de urgência de projeto que garante o armamento em áreas rurais.

