Para aprovar crédito extra, partidos querem liberação de recursos do Minha Casa Minha Vida

Dois para lá Oposição e partidos de centro-direita devem exigir o cumprimento de uma série de condições para aprovar o crédito extra de R$ 248 bilhões para o governo.

Dois para cá As lideranças pretendem pedir a liberação de recursos bloqueados para o Minha Casa, Minha Vida e para a segurança hídrica do Nordeste. Só no programa habitacional,R$ 2 bilhões foram represados neste ano.

Limites Integrantes da comissão que analisa o texto pregaram parcelar o valor, obrigando o governo a recorrer ao Congresso por dinheiro periodicamente. Isso levaria a queda de braço ao limite e poderia inviabilizar o pagamento do 13º a aposentados e pensionistas do INSS. O alerta foi do relator Hildo Rocha (MDB-MA).

Leia mais notícias do Painel aqui.