Jair Bolsonaro ficou preso em elevador do hospital ao visitar Neymar

Air force 1 O presidente Jair Bolsonaro ficou preso no elevador do hospital Home, em Brasília, ao visitar Neymar, que se contundiu durante partida no Mané Garrincha. Quem viu a cena diz que a pane durou “tempo considerável”.

Peso pesado Procurado, o hospital confirmou o episódio e disse que o elevador travou porque a comitiva presidencial superou a capacidade máxima. “O equipamento demonstrou toda sua tecnologia e segurança ao entender que a situação de locomoção estaria comprometida pelo excesso de pessoas”, justificou a assessoria em nota.

