Deputados reclamam de ataques ao Congresso e mandam recado a Doria

Quem avisa… Doria tem repetido que lutará “com todas as forças” para manter estados e municípios na reforma, mas sua gana melindrou alguns. Seu secretário Alexandre Baldy (Transportes Metropolitanos) foi abordado em Brasília na quarta (5) por deputados e senadores que se ofenderam com a retórica do tucano.

…amigo é Segundo relatos, Baldy ouviu que o governador de SP se porta “como Bolsonaro” ao falar grosso com o Congresso como se quisesse emparedá-lo e que “quem quer ser presidente não pode seguir tal caminho”.

