Caso Neymar centraliza debates em Brasília; monitoramento mostra divisão de vereditos na internet

VAR O debate da crise econômica em Brasília foi suplantado, na quarta (5), pelas discussões do caso Neymar. “Pela primeira vez as redes entenderam o que é presunção de inocência”, disse um integrante da cúpula da Câmara.

VAR 2 Equipes que monitoram as redes para deputados apontaram que o tema alcançou 92 milhões de pessoas, que as menções ao nome do jogador subiram 782% e que há forte divisão de vereditos na internet: 58% o defenderam; 42% o criticaram.

Leia mais notícias do Painel aqui.