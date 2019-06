Água fervente A última briga entre Joice Hasselmann (PSL-SP) e Major Olímpio (PSL-SP) ampliou o descontentamento com a deputada, que é líder do governo no Congresso.

Água fervente 2 Olímpio, que diz não confiar na palavra dela, afirma que muitos líderes de partidos pensam como ele. “Me senti traído. A palavra empenhada não vale”, disse.

Leia mais notícias do Painel aqui.