Plano Safra corre risco de atrasar com demora na liberação de crédito extra

Tempo da natureza Não é só o Bolsa Família que corre risco de ficar sem dinheiro com a demora na liberação do crédito extraordinário de quase R$ 250 bilhões pelo Congresso. O início do Plano Safra, que distribui subsídios a agricultores a partir de julho, corre o risco de atrasar.

Tempo da natureza 2 A comissão especial do Congresso que analisa a liberação do crédito extra adiou a votação prevista nesta semana para a próxima terça (11).

Tempo da natureza 3 Sem a autorização prévia do Parlamento, o governo não pode tomar este valor emprestado e, com isso, pagar despesas correntes.

