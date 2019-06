Em carta, governadores do NE reconhecem necessidade da reforma, mas pedem mudanças no texto

Ao menos quatro governadores do Nordeste mencionados como signatários de carta que faz um apelo pela inclusão dos estados na reforma da Previdência dizem não ter chancelado o documento.

O texto foi divulgado pelo Fórum de Governadores, após uma série de idas e vindas, com o alegado apoio de 25 dos 27 gestores do país.

Em resposta, Rui Costa (BA) elaborou uma segunda declaração, desta vez só em nome dos nordestinos. Entre eles, houve forte contrariedade com a confusão.

Wellington Dias (Piauí), Camilo Santana (Ceará) e Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) seguiram o baiano.

A carta terminou assinada pelos nove governadores nordestinos.

Neste segundo documento, Costa afirma que a recessão ameaça voltar e que a polarização política contamina o debate da reforma.

Há divergências em pontos específicos a serem revistos, como nos casos do Benefício de Prestação Continuada e da aposentadoria dos trabalhadores rurais que, especialmente no Nordeste, precisam de maior atenção e proteção do setor público. Além da implantação do regime de capitalização (em que o trabalhador receberá o que conseguir economizar ao longo da vida).

Os governadores ressaltam, porém, que a sua retirada da reforma seria “deixá-los a própria sorte, como se o problema não fosse de todo o Brasil” e que há consenso em outros tópicos.

“Estamos dispostos a cooperar, a trabalhar pelo bem e pelo progresso do nosso país, que não aguenta mais os venenos da recessão ou do crescimento pífio”, conclui a carta.

