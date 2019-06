Setor de combustíveis teme interferência do governo na ANP

Me erra O mercado de combustíveis está de olho em uma reunião do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) marcada para a próxima terça (4). Há temor de que seja editada uma resolução que, na prática, signifique interferência do governo nas decisões da diretoria da ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Me erra 2 O diretor-geral da agência, Décio Oddone, vem colecionando inimizades por tentar emplacar mudanças na distribuição de combustíveis sem dialogar com o setor.

Me erra 3 A venda direta de etanol aos postos, por exemplo, tema que dormita na diretoria da ANP, poderia ser acelerada por ordem do CNPE. Suspeita-se que Oddone queira vencer via conselho a oposição dentro da agência.

Leia mais notas do Painel aqui.