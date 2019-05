Bivar não apoia substitutivo da Previdência; quatro deputados do PSL assinaram projeto alternativo

O nome do presidente do PSL, Luciano Bivar, foi erroneamente incluído na lista de apoiadores do projeto alternativo à reforma da Previdência apresentada nesta quinta (30) pelo líder do PL (ex-PR) na Câmara, Wellington Roberto (PB).

O nome de Bivar estava na lista entregue pela liderança do PL à comissão especial, a qual o Painel teve acesso, mas foi retirado após checagem da Casa. A assinatura atribuída a ele era, na verdade, de outro parlamentar.

Bivar afirma que “jamais assinaria essa proposta”.

Outros quatro deputados do PSL assinaram a proposta que difere do texto encaminhado à Câmara pelo governo.

