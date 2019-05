Turbulência faz mercado cobrar prova de viabilidade política dos projetos de Bolsonaro

Barco furado O ambiente de desconfiança entre Legislativo e Planalto furou a blindagem da equipe econômica junto ao mercado. Operadores de grandes fundos dizem que só a reforma da Previdência não será suficiente para alavancar investimentos.

Quero mais Os relatos mostram que, agora, os investidores querem ver se o governo Bolsonaro é viável politicamente a ponto de conseguir entregar mais do que as mudanças nas regras de aposentadoria, como a reforma tributária, privatizações e a reforma do Estado.

Engole o choro A pressão de setores do mercado pelo corte da taxa de juros é, na visão de um ex-ocupante da cadeira de Roberto Campos Neto (Banco Central), improdutiva. O estímulo extra não seria capaz de limpar o horizonte, dada a confusão política. Além disso, poderia ressuscitar a inflação.

