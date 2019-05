Texto de pacto proposto por Bolsonaro invoca ‘novo tempo’ e livre mercado

Ideia fixa O texto do pacto proposto por Bolsonaro aos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo foi criticado por alas do Congresso. Especialmente o trecho final, que exalta o combate ao crime “nas ruas e nos gabinetes”, e foi lido como nova tentativa de criminalizar a política.

Seus termos O documento formulado pelo governo fala em invocar “as demandas do povo como o grande farol de nossa democracia” e na inauguração de “um novo tempo”. O texto prega a “defesa da vida e da dignidade humana; o respeito às liberdades individuais e à propriedade privada”. O livre mercado é exaltado.

Fale por você Deputados dizem que Bolsonaro não busca um pacto, e sim o endosso ao seu programa de governo. Fincados em generalidades, dizem os críticos da ideia, os termos sugeridos precisam ser analisados à luz das propostas já feitas pelo presidente, como a facilitação de armas, antes de serem validados.

Vai ou racha? Parlamentares que apoiam protestos contra a política educacional de Bolsonaro apostam em atos grandes nesta quinta (30). Só não garantem que serão maiores que os do dia 15.

