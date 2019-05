Em convenção para reafirmar independência, DEM dirá que país ‘não pode parar’

Apesar de você O DEM, partido dos presidentes da Câmara e do Senado, faz sua convenção nacional nesta quinta (30) disposto a emitir uma série de recados internos. Sob o mote “O Brasil não pode parar”, a sigla vai reafirmar compromisso com as reformas “independentemente do governo”.

Sou mais eu A direção da legenda quer deixar claro que o DEM não é nem linha auxiliar do bolsonarismo nem de grupos fisiológicos. A ideia é rechaçar o patrulhamento das hordas governistas e também o carimbo dos que vendem dificuldade para ter facilidade.

