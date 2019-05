Com apoio a atos pró-governo, Zambelli desbanca Joice nas redes, diz ranking da FSB

Game of thrones Pela primeira vez nesta legislatura, Joice Hasselmann (PSL-SP) perdeu o posto de rainha da internet. Foi desbancada por Carla Zambelli (PSL-SP), que inflou suas redes com posts de atos pró-governo no domingo (26) e conquistou o 1º lugar no ranking de influencers do Congresso da FSB Pesquisa.

Teste de fogo A UNE confirmou nesta terça (28) a convocação de atos contra a política educacional de Bolsonaro em mais de 150 cidades e 11 países. Os diretórios estudantis das universidades federais decidiram aderir aos protestos do dia 30.

Leia mais notas do Painel aqui.