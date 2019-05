Senadores discutem aumentar tributo de bancos, e setor se mobiliza

Olho grande Os bancos preparam resposta a projeto que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos e que visa aumentar a carga tributária do setor financeiro. A CSLL, atualmente em 15%, subiria para 20%. O argumento é que fará aumentar a taxa de juros.

Olho grande 2 No Congresso, há incômodo com os lucros bilionários do setor. Um senador sabia de pronto quanto um dos maiores bancos do país distribuiu a acionistas no ano passado. Ainda assim, parlamentares temem o efeito que o aumento da CSLL pode ter na economia já debilitada.

