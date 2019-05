Enquanto governo tenta salvar MP, Moro vira votos para ficar com Coaf

Minha pauta Enquanto o governo trabalha para preservar o texto da medida provisória que reorganiza a Esplanada, o ministro Sergio Moro (Justiça) continua no esforço para tentar retomar o Coaf. Conversou com senadores no final da semana passada e conseguiu até virar votos.

Vacina Integrantes da centro-direita embarcaram na ideia de devolver o Coaf a Moro como precaução a eventual resposta de Bolsonaro. Calculam que o presidente vai baixar decreto entregando o órgão ao ministro, vendendo-se como “herói” e jogando o Congresso novamente na “lama”.

Vacina 2 Como o risco é de a medida que trata do tema caducar, o discurso será o de que a redução de pastas não produziu a economia propalada por Bolsonaro.

Leia mais notas do Painel aqui.