Riocard Paulo Guedes (Economia) deixou os assessores acostumados com as cerimônias do poder em Brasília de cabelo em pé no último dia 17.

Riocard 2 Impaciente com o trânsito do Rio, travado pelo desabamento do Túnel Acústico, na zona Sul, o ministro desceu do carro oficial na estação de metrô mais próxima e seguiu para casa desacompanhado de seguranças.

