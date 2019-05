Governo contemplará caminhoneiros no dia seguinte às manifestações pró-Bolsonaro

Grato No dia seguinte à mobilização pró-Bolsonaro, o governo vai contemplar categoria que atua para inflar os atos, os caminhoneiros. Na segunda (27), o documento eletrônico que amplia o controle do piso do frete entra em teste no ES.

Acabou o papel Vinte autorizações para o transporte de cargas e de passageiros serão unificadas em uma plataforma digital. As declarações em papel serão eliminadas.

Efeito Com isso, o Ministério da Infraestrutura, comandado por Tarcísio de Freitas, promete aumentar a fiscalização, a segurança nas estradas e a eficiência do setor de transportes.

