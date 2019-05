Em meu nome A atuação pessoal de Sergio Moro (Justiça) evitou que a saída do Coaf da alçada dele fosse aprovada pela Câmara de lavada. Após conversar com o líder do PSDB, a maioria da bancada, antes a favor da mudança, mudou de lado. Houve ainda uma avalanche de mensagens agressivas disparadas por robôs a deputados.

