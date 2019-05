Manifestações pró-Bolsonaro ampliam atritos entre aliados do presidente

Autofágico A convocação de manifestações pró-Bolsonaro e contra o centrão, o Congresso e o STF ampliou o fogo amigo na base do presidente. Janaina Paschoal, que chegou a sair do grupo de WhatsApp do PSL na Assembleia de SP, foi chamada de traidora. O MBL, que apoiou o presidente no segundo turno, tornou-se alvo de fake news.

Autofágico 2 O movimento, que protagonizou atos pelo impeachment de Dilma, perdeu cerca de 1,7% de inscritos em suas redes sociais. “A minoria barulhenta”, classificou um integrante do MBL.

Que não quer calar Janaina não é a única crítica dos atos. O presidente do PSL, Luciano Bivar, enviou este áudio a deputados: “Particularmente sou contra. Nosso presidente foi eleito legitimamente, por que botar em jogo uma pergunta popular se é a favor ou contra ele?”.

