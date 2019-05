Contra acusação de fisiologismo, líderes querem revogar recriação de Ministério das Cidades

Não por isso Já a medida provisória que Bolsonaro usou para reorganizar a Esplanada deve ser votada só na próxima semana. Líderes de algumas siglas pregam que o plenário dê uma resposta às acusações de fisiologismo do governo acabando com a recriação do Ministério das Cidades.

Não por isso 2 A volta da pasta foi articulada pela Casa Civil com os presidentes da Câmara e do Senado como forma de destravar as negociações políticas. Com a escalada da crise, o Parlamento desistiu da operação, mas os bolsonaristas começaram a citar a recriação do ministério, avalizada pelo presidente, como prova de pressão por cargos.

Leia mais notícias do Painel aqui.