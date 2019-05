Com emoção O tucanato de SP adiou a eleição da nova cúpula do PSDB Mulher no estado, num gesto que deflagrou troca de ofensas e até furto de urna de votação —devidamente recuperada pela polícia.

Com emoção 2 O pano de fundo é o controle de verbas destinadas às mulheres. Sem certeza de que a chapa apoiada pela direção da sigla venceria, jogaram a disputa para a frente.

