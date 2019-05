’Não há hipótese’, diz ACM Neto sobre tese de fusão do DEM com PSDB

Estimulada por aliados do governador João Doria (PSDB-SP) no tucanato e em outros partidos, a possibilidade de uma fusão com o PSDB foi descartada pelo presidente nacional do DEM, ACM Neto.

Doria falou sobre o assunto neste domingo (5). Ele defendeu que as discussões sobre uma fusão com o Democratas sejam iniciadas após a posse da nova direção nacional do PSDB, em maio.

ACM Neto não parece animado com a ideia. Questionado sobre as chances de uma fusão, foi direto: “Não há hipótese”.