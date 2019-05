Bolsonaro indica militar para a presidência da Apex

O presidente Jair Bolsonaro indicou o contra-almirante Sergio Ricardo Segovia Barbosa para ser diretor-presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) pelo período de quatro anos. A escolha foi publicada no Diário Oficial desta sexta (3).

O comando da Apex está vago desde 9 de abril, quando o embaixador Mario Vilalva foi demitido após desentendimentos com diretores do órgão. Antes dele, outro diretor, Alecxandro Carreiro, também havia sido exonerado por não ter comprovado fluência em inglês e também por ter entrado em conflito com Letícia Catelani, diretora de Negócios da agência. Carreiro assumiu em janeiro e ficou menos de 10 dias no posto.

No último dia 26, a Apex teve nova baixa com o pedido de demissão do diretor de Gestão Corporativa da entidade, Márcio Coimbra, que era ligado ao chanceler Ernesto Araújo.

A escolha do militar, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do Ministério da Defesa, para a presidência do órgão, tenta por fim à crise que se arrasta na agência com reiteradas trocas na sua cúpula.

