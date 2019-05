Bolsonaro dá sinais de que vai buscar aproximação definitiva com Rodrigo Maia

Nova era Bolsonaro deu sinais de que vai mesmo buscar uma aproximação definitiva com setores do Congresso, a começar pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele tem dito que trabalha para estreitar a relação com o democrata e deixar as rusgas já trocadas para trás.

Rápido… Maia colocou o projeto que reestrutura os cargos e muda a aposentadoria dos militares em regime de tramitação conclusiva, ou seja: basta a aprovação nas comissões da Câmara para que ele siga para o Senado. Tudo para acelerar a proposta.

…e rasteiro Parlamentares e líderes do centrão, porém, discutem apresentar um requerimento para obrigar o projeto a passar pelo crivo do plenário.

