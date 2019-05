Bloqueio de verbas do Meio Ambiente fragiliza programas de fiscalização e combate a incêndios

Por asfixia O bloqueio de R$ 187 milhões do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, anunciado no final de março, fragilizou principalmente programas do Ibama e do ICMBio de fiscalização, conservação de espécies e combate a incêndios florestais.

Por asfixia 2 Levantamento do PSOL indica que 38% da verba de combate a incêndios foi travada. O mesmo ocorreu com 24% do dinheiro da fiscalização ambiental e com 60% do orçamento de controle de substâncias químicas.

