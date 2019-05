Alarmado com dados preliminares, governo da Bahia prepara campanha contra feminicídios

Alerta vermelho O governador da Bahia, Rui Costa,prepara forte campanha de combate à violência contra a mulher. Dados preliminares alarmaram o petista. Só nos primeiros 95 dias de 2019, as delegacias de atendimento à mulher de Brotas e Periperi, dois bairros de Salvador, registraram 3.020 denúncias.

Alerta vermelho 2 Filme produzido pelo governo baiano traça uma espécie de linha do tempo do feminicídio. “Antes do tiro, o tapa. Antes do tapa, o grito. Antes do grito, o controle. Antes do controle, o machismo”, pontua.

Leia mais notícias do Painel aqui.