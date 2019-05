Ministro também quer cortar bolsa que financia pesquisa com ‘viés ideológico’

Banca examinadora Além de bloquear parte da verba de universidades, o ministro Abraham Weintraub (Educação) já deu sinais de que pretende cortar também bolsas de pós-graduação que financiam pesquisas em que ele enxergue viés ideológico.

Upgrade No almoço na casa do ministro Walton Alencar, do TCU, no sábado (27), Bolsonaro elogiou Weintraub. Disse que o anterior, Ricardo Vélez, tinha boas ideias, mas não conseguia executá-las. O atual, além de ser ideologicamente alinhado ao presidente, teria força de gestão.

Corra para ver Algumas universidades só souberam do congelamento orçamentário de Weintraub pela imprensa. Apesar do discurso do ministro, reitores vão procurá-lo para tentar reverter a situação.

