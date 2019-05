Em fala na TV, Bolsonaro deve anunciar medidas de estímulo ao emprego

Para a plateia Em pronunciamento nesta quarta (1º) em rede nacional, Jair Bolsonaro deve anunciar medidas de estímulo à geração de empregos. Ele quer deixar uma marca no Dia do Trabalho, que terá atos contra a reforma da Previdência.

O patrono A deputados da comissão especial da reforma, o presidente reconheceu que precisa assumir a frente da defesa da proposta.

Bonde do tigrão Integrantes da comissão querem que o ministro Paulo Guedes vá ao colegiado na semana que vem ou na seguinte.

Patrocínio Apesar do mal-estar causado com as igrejas evangélicas, Guedes recebeu de entidades empresariais mensagens de apoio à cobrança de um tributo sobre movimentações financeiras. Assessores acreditam que elas podem ajudar, no futuro, a reduzir resistências à proposta.

