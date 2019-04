Para PDT e PSB, Lula reafirmou hegemonia do PT e tese que dificulta aliança de siglas de esquerda

Tudo de novo Dirigentes do PSB e do PDT avaliam que na entrevista à Folha e ao El Pais, o ex-presidente Lula falhou na mensagem de união da esquerda. Para essas siglas, ele manteve o discurso de hegemonia do PT e provou que a falta de autocrítica no partido vem de cima para baixo.

Tudo de novo 2 Na entrevista, semana passada, Lula disse que não se pode exigir que uma legenda com os índices de votação do PT comece a negociar alianças “abrindo mão de sua candidatura”. Essa tese, avaliam integrantes da cúpula do PSB e do PDT, será “sempre um grande empecilho para a união das esquerdas”.

O fio que resta Dirigentes do PC do B discordam e acham que Lula mostrou resistência e força. Tanto líderes desta como de outras siglas viram em trechos da fala do petista acenos ao STF –próximo estágio dos recursos contra sua condenação no caso do tríplex.

