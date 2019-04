TCU pode obrigar governo a incluir Congresso na repactuação da cessão onerosa

Não tão fácil O deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP) foi ao Tribunal de Contas da União para tentar obrigar a equipe econômica de Jair Bolsonaro a pedir a autorização do Congresso para repactuar a cessão onerosa da Petrobras.

Não tão rápido 2 Para destravar os leilões de petróleo, o governo quer ressarcir a Petrobras em US$ 9 bilhões. O deputado do Solidariedade diz que, se fizer o pagamento sem autorização do Congresso, o ministro da Economia vai estourar o teto do gastos.

Não tão rápido 3 Paulinho entrou com ação com pedido de cautelar–ou seja, solicita decisão urgente e provisória sobre o tema. O caso está com o ministro Bruno Dantas. A ofensiva no TCU deve apressar a negociação entre o governo e a Câmara por uma solução.

Leia mais notícias do Painel aqui.