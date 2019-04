Deputados querem usar reforma para devolver Apex ao Ministério da Economia

Coração de mãe A migração do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia já é dada como certa no Congresso, mas esse não é o único incremento que a pasta de Paulo Guedes deve ganhar.

Sempre cabe mais um A cúpula do PRB está decidida a usar a medida provisória que reorganizou a Esplanada para devolver a Apex para a Economia. A agência, hoje vinculada ao Itamaraty, tornou-se um foco de polêmica e disputa de poder entre técnicos, simpatizantes de Olavo de Carvalho e militares.

