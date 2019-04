Alckmin defende indicação de relator da Previdência do PSDB, mas cobra ‘justiça social’ na reforma

Sem recibo O ex-governador Geraldo Alckmin, presidente do PSDB, disse que o nome de Samuel Moreira (PSDB-SP) “foi muito bem escolhido” para relatar a reforma da Previdência na Câmara. “É preparado, trabalhador, um dos melhores quadros da Casa.”

Sem recibo 2 Contrariando relatos de que teria ficado incomodado com a indicação de seu ex-chefe da Casa Civil em SP, Alckmin afirmou que não só está em paz com a opção, como foi consultado sobre ela. “Rodrigo Maia (presidente da Câmara) me ligou para falar e eu dei os parabéns.”

Minha receita O ex-governador já havia criticado a proposta do governo Bolsonaro, mas lembrou que seu partido defende a reforma. “Não tem problema ser o relator. O que eu tenho dito é que tem que ter dois eixos, o fiscal e o social. 80% das mudanças são em cima do INSS, onde a renda média é de R$ 1,3 mil.”

Minha receita 2 Para Alckmin, o peso das mudanças precisa ser distribuído. “Esse é o cuidado que precisa ter. E o Samuel tem essa capacidade”. O Painel publicou nesta sexta (26) que a escolha de Moreira havia causado desconforto em ala do partido.

