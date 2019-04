TCU proíbe Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, de exercer cargos públicos por seis anos

Descanso forçado O plenário do Tribunal de Contas da União condenou Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, a seis anos de inabilitação para cargos públicos, além de multa no valor de R$ 50 mil. A sanção resulta de análise da participação dele nas chamadas “pedaladas fiscais”, que motivaram o impeachment de Dilma Rousseff.

Saiu caro Em outra decisão, o TCU condenou Rodrigo Rocha Loures, o ex-deputado aliado de Michel Temer que apareceu em filmagem da polícia correndo com uma mala de dinheiro da JBS, a multa de R$ 4,6 milhões por má gestão do Sesi do Paraná no ano de 2004. Outro réu no processo terá que ajudar a quitar o valor, com juros.

Leia mais notícias do Painel aqui.