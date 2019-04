‘Não é possível que se ache aquilo uma vitória’, diz ex-vice-líder do governo sobre tesourada da reforma na CCJ

Terra de cego Depois de informar que deixaria o cargo de vice-líder do governo na Câmara, o deputado Capitão Augusto (PR-SP) foi procurado por integrantes da Casa Civil que queriam entender a decisão. Ele criticou a articulação do Planalto e voltou a pregar a troca do time que faz o meio de campo no Congresso.

Terra de cego 2 [A votação da Previdência na CCJ] foi uma derrota. Você abriu mão [de pontos da proposta] em uma votação de admissibilidade. Não é possível que o governo ache que é uma vitória”, diz Augusto. “Já deixou parte do projeto ali. Imagina o quanto vai sangrar.”

