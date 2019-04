Janot vai advogar contra a Vale; ex-procurador tem o telefone clonado

Me tens de regresso Com a publicação do ato de aposentadoria prevista para esta quinta (25), o ex-procurador-geral Rodrigo Janot se prepara para assumir caso de repercussão. Vai advogar ao lado de Márcio Elias Rosa contra a Vale, pro bono, para moradores do distrito de Macacos (MG) afligidos pela mineração.

Não tá comigo! A propósito, Janot enviou mensagem a alguns contatos nesta quarta (24) dizendo que seu telefone havia sido clonado. “Se houver alguma mensagem estranha ou algum pedido, por favor confirmam comigo. Hacker muito proativo.”

