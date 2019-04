Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte, decide se filiar ao PSD

Estrela do time O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, vai se filiar ao PSD. Ele disse sim ao convite de Gilberto Kassab, comandante do partido, nesta quarta (24).

Estrela do time 2 Após a confirmação da filiação, Kassab ofereceu ao prefeito o comando da legenda em Minas. Kalil mostrou simpatia pela ideia. Se topar, solucionará de maneira quase inconteste uma disputa entre as bancadas do partido na Câmara e na Assembleia pelo comando da máquina partidária no estado.

