Vice vira alvo de debate no Congresso; Forças Armadas queriam que Bolsonaro defendesse instituição

Relação abusiva Amigos do vice dizem que ele passou a se preocupar com o impacto que convites a eventos e viagens internacionais podem ter sobre Bolsonaro —Mourão alinhava detalhes de visita à China. Na agenda pública, ele mantém a tradição de pluralidade e segue recebendo deputados de partidos como o PC do B.

A moda pega A atitude do vice tornou-se alvo de debate. Filipe Barros (PSL-PR) diz que “o poder subiu à cabeça” de Mourão e que estava na hora de freá-lo. “Se tivesse demonstrado antes suas posições sobre aborto, por exemplo, não teria sido escolhido”.

Para constar Integrantes das Forças Armadas sentiram falta de uma defesa enfática da instituição nas notas emitidas por Bolsonaro após os ataques de Olavo de Carvalho.

