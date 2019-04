Para reduzir pena de Lula, duas alas do STJ tiveram que ceder

Caminho do meio Ministros do Supremo e do próprio STJ avaliam o resultado do julgamento de recurso do ex-presidente Lula na corte, nesta terça (23), como produto de uma equação na qual duas alas do Superior Tribunal de Justiça tiveram que ceder.

Caminho do meio 2 O relator do caso, Felix Fischer, recuou de posição anterior –ele se recusara a rever qualquer aspecto do veredito dado ao petista. Já colegas garantistas que discordavam dos critérios da condenação por lavagem de dinheiro mantiveram a imputação, mas reduziram a pena.

Regressiva Integrantes do TRF-4, a corte que pode dar a Lula uma segunda condenação colegiada quando avaliar o processo que trata do sítio de Atibaia (SP), acreditam que o tribunal vai levar cerca de seis meses para analisar o novo caso –mesmo ritmo imposto ao julgamento da denúncia sobre o tríplex.

Faça as contas Lula poderia progredir para o semiaberto em setembro. Se for novamente condenado pelo TRF-4, porém, essa expectativa será frustrada. O caso do sítio ainda não chegou ao tribunal.

