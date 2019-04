Integrantes do centrão dizem que, se governo mantiver acordo, reforma passa com tranquilidade

Tranquilo e favorável? Líderes de partidos de centro e centro-direita dizem que, mantidos os termos já firmados com a equipe econômica, a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, nesta terça (23), deve ocorrer em relativa tranquilidade. O governo prevê cerca de 40 votos.

Sem descanso O secretário do Ministério da Economia que toca a reforma, Rogério Marinho, enviou no fim de semana a líderes do Congresso uma minuta com as modificações que deve acatar. A tentativa de rever a idade de aposentadoria compulsória –que poderia inclusive afetar a composição do STF– estará entre os trechos suprimidos.

Sem descanso 2 Apesar dos acenos do centro à equipe econômica, a oposição vai trabalhar duro para ganhar tempo, dentro e fora do Congresso. O PSOL vai apresentar requerimentos solicitando já os estudos que dão base à reforma. Haverá ainda um mandado de segurança conjunto a ser remetido ao Supremo.

Leia mais notícias do Painel aqui.