Vídeo com críticas a militares postado no canal de Bolsonaro e nas redes de Carlos reacende tensão no Planalto

Queime depois de ver Com ataques a militares e à nova política, o vídeo postado e depois apagado do canal de Jair Bolsonaro no YouTube deve não só elevar a tensão entre membros das Forças e olavistas como também ampliar a pressão para limitar o acesso de Carlos, o 02, às redes do pai. O filme, que registra falas de Olavo de Carvalho, também pode inflamar a já insatisfeita bancada do PSL. Ele foi publicado na página de Bolsonaro sábado (20), divulgado por Carlos na manhã deste domingo (21) e deletado às 18h30.



Rastros A peça foi postada por Carlos Bolsonaro às 10h40. Por volta das 23h, quando o filme havia virado notícia, o filho do presidente escreveu que iniciaria nova fase, “longe de todos que de perto nada fazem a não ser para si mesmos”. “Quem sou eu neste monte de gente estrelada?”, indagou.

Assista ao vídeo que foi deletado do canal de Bolsonaro:

Só Deus sabe Os militares evitam repercutir as ofensas de Olavo de Carvalho publicamente, mas reconhecem que não sabem “onde ele quer chegar com esse tipo de coisa”.

Palavras ao vento “Com sua mente brilhante e festejada, ele nunca fez nada além de proselitismo. Continuamos aguardando o que [Olavo] vai produzir de concreto pelo Brasil”, disse um general.

Apertou sem querer O fato de o canal do próprio presidente ter sido usado para veicular o filme foi poupado de críticas. O gesto foi relevado sob o discurso de que Bolsonaro nem sempre concorda com o que sai em suas contas. Recentemente, ele disse ter 100% de responsabilidade sobre o que é divulgado.

Língua afiada No filme, Olavo diz que a última contribuição das escolas militares foram as obras de Euclides da Cunha. “Desde então, foi só cabelo pintado e voz empostada”. Ele diz ainda que “os milicos” só fizeram “cagada” e entregaram “o país aos comunistas”.

Memória curta O escritor avalia que os que ascenderam com Bolsonaro “largaram o povão”. “Todos querem entrar na elite, não derrubar a elite. Tudo o que querem é ficar em Brasília, brilhar e embolsar o dinheiro do governo”.

Melhor rever Autor de requerimento que pede acesso aos estudos que sustentam a reforma da Previdência, o senador José Serra (PSDB-SP) diz que “decretar o sigilo só faz aumentar o empenho da mídia em obter as informações, valorizar os vazamentos e maximizar eventuais interpretações distorcidas”.

Ajude a ajudar “O melhor para o próprio governo seria abrir todos os cálculos e pareceres que embasaram sua proposta. Daria mais argumentos aos que defendem a reforma”, conclui. A revelação de que os dados estão sob sigilo foi feita pela Folha neste domingo (21).

Tão só Em público, Salim Mattar, secretário especial de Desestatização, tenta desfazer a imagem de que está frustrado com a resistência de integrantes do governo às privatizações. A interlocutores, porém, desabafa: para ele, o número de liberais no primeiro escalão “não enche uma Kombi”.

Deixa quieto O chanceler Ernesto Araújo atua ao lado de integrantes da Casa Civil para evitar que Mário Vilalva, ex-presidente da Apex, fale à Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Com a cara limpa Senadores que querem a abertura da chamada CPI da Lava Toga vão pressionar o presidente do Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), a submeter o recurso contra o arquivamento da investigação à votação aberta.

Muralha Hoje, a chance de a CPI vingar no Senado é remota. Senadores dizem que há mais votos contra do que a favor da comissão.

CONTRAPONTO

Não se perde o que nunca se teve

Durante viagem de Rodrigo Maia (DEM-RJ) a Nova York, há duas semanas, Marcos Pereira (PRB-SP), o primeiro vice-presidente da Câmara, assumiu o comando da Casa. Por isso, todas as prerrogativas a que o democrata tem direito foram oferecidas ao deputado paulista. Escolta do Departamento de Polícia Legislativa e deslocamento em aeronave da Força Aérea Brasileira, por exemplo. Diante da oferta desta segunda, Pereira saiu-se com um gracejo:

—Não, obrigado. Vou de voo comercial mesmo. Pior do que a miséria é a miséria depois da abundância!