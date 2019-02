Casa Civil pede a ministérios que comuniquem agendas em redutos eleitorais e vagas em aviões da FAB

Etiqueta brasiliense A Casa Civil convocou assessores e secretários-executivos dos ministérios nesta quinta (21). Pauta: como melhorar as relações com o Congresso. Pediu-se que as pastas avisem quando houver viagens para redutos eleitorais de aliados.

Etiqueta brasiliense 2 Os integrantes do Planalto também pediram para serem acionados quando sobrar assento em aviões da FAB, sinalizando que parlamentar preza por carona.

Mapa da mina Todos os ministros começaram a enviar ao governo a relação de cargos disponíveis em suas pastas e nos estados. Integrantes do Planalto esperam ter um quadro completo até segunda (25).

Tá ok Guilherme Afif Domingos foi oficialmente nomeado assessor especial de Paulo Guedes (Economia).

