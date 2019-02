Gente nossa O advogado do ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, no STF, é Willer Tomaz, que chegou a ser preso após ser acusado de repassar propina da JBS a um procurador.

Gente nossa 2 O ministro recorreu ao Supremo para tentar tirar da primeira instância as investigações sobre candidaturas de laranjas em Minas Gerais. O relator é o ministro Luiz Fux.

